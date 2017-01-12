НБУ направил правоохранителям в прошлом году информацию о подозрительных операциях в 40 банках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Национальный банк Украины в течение 2016 года направил информацию правоохранительным органам о подозрительных операциях в 40 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
"Национальный банк Украины в течение 2016 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений", - отмечается в сообщении.
В частности, пояснили в НБУ, правоохранителям предоставлялась информация о проведении клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, финансовых операций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.
Регулятор также предоставлял информацию о "схемных" финасовых операциях, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины, других рисковых финансовых операциях, в том числе таких, которые осуществлялись на основании поддельных документов.
НБУ неоднократно в течение года также сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.
Как сообщал УНН, НБУ расширил критерии отбора банков для участия в валютной интервенции .