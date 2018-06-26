NBC: Трамп в останні місяці став рідше радитися з главою Пентагону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп в останні місяці перестав прислухатися до думки американського міністра оборони Джеймса Меттіса і суттєво скоротив консультації з главою Пентагону. Про це повідомляє NBC з посиланням на джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів, інформує УНН.

За відомостями джерел постачання в адміністрації, в останні місяці Трамп все рідше питав поради у Меттіса, роль останнього у виробленні ключових рішень скоротилася. “Вони, дійсно, більше не дотримуються однієї думки”, — наводяться в матеріалі слова колишнього співробітника Білого дому.

Джерела зазначають, що Трамп вгледів щодо Меттіса до нього якусь поблажливість і відсутність ентузіазму при виконанні вказівок. При цьому американський президент, як заявили джерела, в даний час більше прислухається до свого помічника з національної безпеки Джону Болтону, проти призначення якого виступав Меттіс, та до держсекретаря США Майклу Помпео.

Як говориться в публікації, Меттіс лише постфактум від одного з колег дізнався про те, що Трамп прийняв рішення про вихід США з іранської ядерної угоди. Американський лідер на початку травня заявив про те, що США припиняють участь у Спільному всеосяжному плані дій щодо іранської ядерної програми.

Крім того, Меттіс дізнався про рішення Трампа призупинити військові навчання за участю Південної Кореї лише після того, як президент США дав відповідну обіцянку північнокорейському лідеру Кім Чен Ину. Глава Пентагону також був заздалегідь попереджений перед тим, як господар Білого дому минулого тижня дав розпорядження створити Космічні сили в якості шостого виду збройних сил країни.

Як наголошується в публікації, представники Пентагону і Ради національної безпеки при Білому домі заявили, що наведені телеканалом твердження не відповідають дійсності.

У квітні The Wall Street Journal повідомила про те, що між Трампом і Меттісом виник конфлікт зі питання організації ракетного удару по об’єктах у Сирії. За даними видання, Меттіс закликав Трампа більш стримано поводитися в цьому питанні, щоб не ризикувати більш широкою конфронтацією з російськими силами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, що на Близькому Сході було досягнуто значного прогресу з тих пір, як Вашингтон вийшов з іранської ядерної угоди (Спільного всеосяжного плану дій, СВПД).

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