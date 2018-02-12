Названо розмір допомоги на дитину, яка виплачуватиметься у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Допомога від держави при народженні дитини у 2018 році становить 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї. Про це у коментарі УНН повідомила провідний експерт соціальних і гендерних програм “Центру Разумкова” Ольга Пищуліна.
“Допомога при народжені дитини залишається упродовж останніх років незміною — 41 280 грн — і не залежить від черговості народження дитини (перша, друга або третя)”, — повідомила вона.
Як уточнила експерт, допомога виплачується поетапно протягом трьох років.
“Перша частина — у розмірі 10 320 грн — видається через 2-3 місяці після подачі в соціальні служби всіх необхідних документів. Решта суми — щомісяця рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 3 років (виплати на дітей до досягнення ними трирічного віку в розмірі 130 грн ще попередніми рішеннями уряду були скасовані)”, — уточнила Пищуліна.
Нагадаємо, розмір декретних виплат залежить від статусу жінки та розміру її доходів.