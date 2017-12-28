Названо найкращих легкоатлетів 2017 року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Найкращими легкоатлетами 2017 року визнано Юлію Левченко та Сергія Смелика. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ, передає УНН.
У федерації розповіли про результати голосування щодо найкращих легкоатлетів та тренерів України 2017 року у восьми номінаціях.
Найкращою легкоатлеткою було визнано Юлію Левченко, на рахунку якої у 2017-му срібло на чемпіонаті світу, бронза на чемпіонаті Європи у приміщенні, золото на молодіжному чемпіонаті Європи, друге місце у фіналі Діамантової Ліги, молодіжний рекорд України зі стрибків у висоту, а також перемога у номінації Європейської Атлетики “Зірка, яка сходить”.
Найкращим легкоатлетом респонденти назвали Сергія Смелика, який здобув перемогу на командному чемпіонаті Європи з бігу на 200 м.
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У категорії “молоді атлети віком до 20 років” перемоги здобули Гліб Піскунов та Аліна Шух. Також Аліну Шух разом з іншими членами збірної України з багатоборств — Олексієм Касьяновим, Василем Іваницьким, Русланом Малогловцем, Валентином Олійником, Дариною Слободою, Риммою Гордієнко та Асею Бардіс — було названо найкращою командою року, за перемогу на командному чемпіонаті Європи з багатоборств.
Найкращим тренером 2017 року було визнано Ігоря Лонського.
Найкращими легкоатлетами-ветеранами країни, які і торік, визнано Валентину Крепкіну та Івана Пушкіна.
Опитування традиційно проводилося серед членів ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
Як повідомляв УНН, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) назвала імена кращих легкоатлетів 2017 року.