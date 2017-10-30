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Названо найбільших постачальників авіапалива в Україну

Названо найбільших постачальників авіапалива в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За підсумками 9 місяців цього року компанія WOG увійшла в трійку найбільших імпортерів авіапалива. Про це свідчать дані власного дослідження "Консалтингової групи А-95", передає УНН.

Найбільшим імпортером авіаційного палива за підсумками 9 місяців цього року стала компанія "Трейд Коммодіті", яка поставила в Україну 66,5 тис. тонн реактивного палива.

У той же час, імпортні поставки WOG склали 31,8 тис. тонн. Третє місце в рейтингу постачальників авіаційного палива посідає "Глуско Україна" з показником 22 тис. тонн.

У цілому в січні-вересні 2017 року Україну надійшло 234,3 тис. тонн авіапалива, що в 2,7 разів більше показника 2016 року.

У матеріалі наголошується, що основний обсяг імпорту авіапалива за 9 місяців цього року припав на морські поставки - 62%. Решта 38% було імпортовано залізницею.

Як повідомляв УНН, компанія WOG наростила імпорт литовської авіапалива в Україні.

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