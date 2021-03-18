Названо найбільш дисципліновану команду УПЛ

Деталі

У “гірників” у 18-ти турах (однак, зіграли вони всього 17 матчів) було лише 27 попереджень і два вилучення. У трійку найбільш зразкових колективів з цієї точки зору входять “Динамо” (31 попередження і 5 вилучень) і “Олімпік” (41 і 3), а найбільш злісними “хуліганами” є “Інгулець”, “Ворскла” і “Колос”. У полтавчан в поточній першості було вже сім вилучень, а по числу гірчичників на першому місці “Колос”.

Зазначимо, що у графі “попередження” не враховано жовті картки, які привели до вилучень.

Доповнення

“Шахтар” веде боротьбу за чемпіонство в першості України цього сезону. Відставання команди Каштру складає чотири очки.