Названо найбільш дисципліновану команду УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Найбільш дисциплінованою командою поточного чемпіонату Української Прем’єр-Ліги на даний момент визнано “Шахтар”, передає УНН з посиланням на сайт “Команди номер один”.
Деталі
У “гірників” у 18-ти турах (однак, зіграли вони всього 17 матчів) було лише 27 попереджень і два вилучення. У трійку найбільш зразкових колективів з цієї точки зору входять “Динамо” (31 попередження і 5 вилучень) і “Олімпік” (41 і 3), а найбільш злісними “хуліганами” є “Інгулець”, “Ворскла” і “Колос”. У полтавчан в поточній першості було вже сім вилучень, а по числу гірчичників на першому місці “Колос”.
Зазначимо, що у графі “попередження” не враховано жовті картки, які привели до вилучень.
Доповнення
“Шахтар” веде боротьбу за чемпіонство в першості України цього сезону. Відставання команди Каштру складає чотири очки.