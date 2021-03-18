Названо самую дисциплинированную команду УПЛ

Детали

В “горняков” в 18 турах (однако, сыграли они всего 17 матчей) было всего 27 предупреждений и два удаления. В тройку самых образцовых коллективов с этой точки зрения входят “Динамо” (31 предупреждения и 5 удалений) и “Олимпик” (41 и 3), а наиболее злостными “хулиганами” есть “Ингулец”, “Ворскла” и “Колос”. В полтавчан в текущем первенстве было уже семь изъятий, а по числу горчичников на первом месте “Колос”.

Отметим, что в графе “предупреждение” не учтены желтые карточки, которые привели к изъятий.

Дополнение

“Шахтер” ведет борьбу за чемпионство в первенстве Украины этого сезона. Отставание команды Каштру составляет четыре очка.