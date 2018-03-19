Названо фахівців, яким найважче знайти роботу в Україні

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Економістам, менеджерам, юристам, операторам комп'ютерного набору, листоношам та охоронцям влаштуватись на роботу в Україні найважче. Про це під час круглого столу "Майбутнє ринку праці в Україні" сказала заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.

"За окремими професіями найбільші труднощі з працевлаштуванням зазнають представники професій: економіст, менеджер, юрист, оператор комп'ютерного набору, листоноша і охоронник. На 2 330 безробітних економістів припадає 276 вакансій, на 1 000 юристів – 91 вакансія", - повідомила вона.

Нагадаємо, за останні 10 років обсяги та рівень зайнятості в Україні є вкрай низькими, водночас безробіття високим.

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