Названы специалисты, которым труднее всего найти работу в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, почтальонам и охранникам устроиться на работу в Украине наиболее сложно. Об этом во время круглого стола "Будущее рынка труда в Украине" сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент УНН.
"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия", - сообщила она.
Напомним, за последние 10 лет объемы и уровень занятости в Украине являются крайне низкими, одновременно безработица - высокая.