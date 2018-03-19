Названы специалисты, которым труднее всего найти работу в Украине

"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия", - сообщила она.

Напомним, за последние 10 лет объемы и уровень занятости в Украине являются крайне низкими, одновременно безработица - высокая.