Названо членів журі Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Опубліковані імена усіх членів журі пісенного конкурсу Євробачення-2018, який проходитиме в португальській столиці Лісабоні. Відповідний перелік імен опубліковано на офіційному сайті конкурсу, передає УНН.
Загалом до списку журі увійшло 215 представників з 43 країн.
Україну в журі представлять співачки Христина Соловій, Alloise, радіоведучий Денис Жупник, музичні продюсери Віталій Климов та Артур Данієлян.
Члени журі оцінюватимуть конкурсантів за такими параметрами як: вокальні дані, артистизм, композиція, оригінальність пісні та загальне враження.
Наймолодшому судді — 16 років, він з Естонії. Найстаршому — 74 роки, він представляє хорватське журі. Серед 215 суддів — 102 жінки та 113 чоловіків.
Грузія, Литва і Чорногорія до складу свого журі запросили професорів.
Переможця конкурсу Євробачення-2018 визначать шляхом глядацького голосування.
Зауважимо, цьогоріч Євробачення проходитиме 8, 10 і 12 травня. Україну на конкурсі представить виконавець Melovin з піснею Under The Ladder. Він вийде на сцену останнім, під номером 18, у другому півфіналі.
Нагадаємо, організатори “Євробачення” змінили правила підрахунку голосів жюрі.