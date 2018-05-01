Названы члены жюри Евровидения-2018

Всего в список жюри вошло 215 представителей из 43 стран.

Украину в жюри представют певицы Кристина Соловий, Alloise, радиоведущий Денис Жупник, музыкальные продюсеры Виталий Климов и Артур Даниелян.

Члены жюри будут оценивать конкурсантов по таким параметрам как: вокальные данные, артистизм, композиция, оригинальность песни и общее впечатление.

Самому молодому судье — 16 лет, он из Эстонии. Самому старшему — 74 года, он представляет хорватское жюри. Среди 215 судей — 102 женщины и 113 мужчин.

Грузия, Литва и Черногория в состав своего жюри пригласили профессоров.

Победителя конкурса Евровидение-2018 определят путем зрительского голосования.

Отметим, в этом году Евровидение пройдет 8, 10 и 12 мая. Украину на конкурсе представит исполнитель Melovin с песней Under The Ladder. Он выйдет на сцену последним, под номером 18 во втором полуфинале.

Напомним, организаторы “Евровидения” изменили правила подсчета голосов жюри.