Названі найпоширеніші причини смерті у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. З січня по жовтень 2019 року в Києві найпоширенішими причинами смерті були хвороби системи кровообігу, новоутворення та хвороби органів травлення. Такі дані надало Головне управління статистики у місті Києві, передає УНН.
"Серед причин смерті населення міста у січні–жовтні 2019р., як і в січні–жовтні 2018р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до даних Київстату, з 27557 смертей – 17704 були викликані хворобами системи кровообігу, 4790 – новоутвореннями та 1235 – хворобами органів травлення. На четвертому місці серед причин – хвороби органів дихання, від яких померло 694 людини.
Ще 147 людей померло за 10 місяців 2019 року від нещасних транспортних випадків, 44 людини потонули чи були занурені у воді, чотири людини отруїлись, в тому числі - алкоголем. Від навмисних самоушкоджень померло 131 людей.
Окрім того, 52 людини загинули через вбивство чи нанесених ушкоджень.
Нагадаємо, в МОЗ назвали основну причину смертності серед українців.