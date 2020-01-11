Названные самые распространенные причины смерти в Киеве

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111894 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115166 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113639 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127595 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105231 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107978 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108082 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131883 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130654 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Названные самые распространенные причины смерти в Киеве

Названные самые распространенные причины смерти в Киеве

Киев  •  УНН

 • 27344 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. С января по октябрь 2019 году в Киеве наиболее распространенными причинами смерти были болезни системы кровообращения, новообразования и болезни органов пищеварения. Такие данные предоставило Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.

"Среди причин смерти населения города в январе-октябре 2019 года, Как и в январе-октябре 2018р., Первое место занимали болезни системы кровообращения, второе - новообразования, третье - болезни органов пищеварения", - говорится в сообщении.

Согласно данным Киивстату, с 27557 смертей - 17704 были вызваны болезнями системы кровообращения, 4790 - новообразованиями и 1235 - болезнями органов пищеварения. На четвертом месте среди причин - болезни органов дыхания, от которых умерло 694 человека.

Еще 147 человек умерло за 10 месяцев 2019 года от несчастных транспортных происшествий, 44 человека утонули или были погружены в воде, четыре человека отравились, в том числе - алкоголем. От умышленных самоповреждений умерло 131 человек.

Кроме того, 52 человека погибли из-за убийства или нанесенных повреждений.

Напомним, в Минздраве назвали основную п ричину смертности среди украинцев.

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