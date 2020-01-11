Названные самые распространенные причины смерти в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С января по октябрь 2019 году в Киеве наиболее распространенными причинами смерти были болезни системы кровообращения, новообразования и болезни органов пищеварения. Такие данные предоставило Главное управление статистики в городе Киеве, передает УНН.
"Среди причин смерти населения города в январе-октябре 2019 года, Как и в январе-октябре 2018р., Первое место занимали болезни системы кровообращения, второе - новообразования, третье - болезни органов пищеварения", - говорится в сообщении.
Согласно данным Киивстату, с 27557 смертей - 17704 были вызваны болезнями системы кровообращения, 4790 - новообразованиями и 1235 - болезнями органов пищеварения. На четвертом месте среди причин - болезни органов дыхания, от которых умерло 694 человека.
Еще 147 человек умерло за 10 месяцев 2019 года от несчастных транспортных происшествий, 44 человека утонули или были погружены в воде, четыре человека отравились, в том числе - алкоголем. От умышленных самоповреждений умерло 131 человек.
Кроме того, 52 человека погибли из-за убийства или нанесенных повреждений.
Напомним, в Минздраве назвали основную п ричину смертности среди украинцев.