Названі найпопулярніші напої у світі: вино опинилося в ТОПі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Червоне вино увійшло до переліку найпопулярніших напоїв, що користуються попитом у всьому світі. Про це свідчить рейтинг CNN, передає УНН.
Всього у списку 50 позицій.
Червоне вино потрапило в ТОП-10 і розташувалося на 8 місці рейтингу.
Крім цього, в першу десятку списку увійшли такі напої, як: джин-тонік, пиво, апельсиновий сік, чай і гарячий шоколад з маршмеллоу. Лідером рейтингу стала звичайна питна вода (негазована). На другому місці - Кока-Кола, на третьому - кава.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український "Коктебель" представив лімітовану серію кагору
Разом з цим, в ТОП-10 не потрапили вишукані коктейлі, ігристі вина і бренді.
Наприклад, Піна колада посіла 46 місце, мохіто - 38, шампанське опинилось на 34 позиції, текіла - на 31.
Як писав УНН, кожен українець, в середньому, витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік. А вина - стають все більш популярними серед наших споживачів.