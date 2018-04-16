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Названі найпопулярніші напої у світі: вино опинилося в ТОПі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Червоне вино увійшло до переліку найпопулярніших напоїв, що користуються попитом у всьому світі. Про це свідчить рейтинг CNN, передає УНН.

Всього у списку 50 позицій.

Червоне вино потрапило в ТОП-10 і розташувалося на 8 місці рейтингу.

Крім цього, в першу десятку списку увійшли такі напої, як: джин-тонік, пиво, апельсиновий сік, чай і гарячий шоколад з маршмеллоу. Лідером рейтингу стала звичайна питна вода (негазована). На другому місці - Кока-Кола, на третьому - кава.

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Разом з цим, в ТОП-10 не потрапили вишукані коктейлі, ігристі вина і бренді.

Наприклад, Піна колада посіла 46 місце, мохіто - 38, шампанське опинилось на 34 позиції, текіла - на 31.

Як писав УНН, кожен українець, в середньому, витрачає на алкоголь близько 600 грн на рік. А вина - стають все більш популярними серед наших споживачів.

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