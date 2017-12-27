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НАЗК знайшло ознаки корупції в декларації голови Івано-Франківської облради

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак правопорушення пов’язаного з корупцією, вчиненого головою Івано-Франківської обласної ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне рішення НАЗК.

НАЗК знайшло ознаки корупції в декларації голови Івано-Франківської облради

“Національне агентство з питань запобігання корупції під час засідання затвердило обґрунтований висновок щодо виявлення ознак пов’язаного з корупцією правопорушення, вчиненого головою Івано-Франківської обласної ради Басарабом Сергієм Михайловичем. За результатами проведення повної перевірки поданої ним декларації за 2015 рік встановлено відображення недостовірних відомостей, що стосуються вартості нерухомого майна”, — йдеться в повідомлені.

У НАЗК додали, що суб’єкт декларування зазначив вартість об’єктів нерухомості, що належать його дружині на праві власності, як “невідомо”.

“Однак інформація щодо вартості таких об’єктів міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно”, — резюмували в НАЗК.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні стартує черговий етап електронного декларування.

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