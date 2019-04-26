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НАЗК запросило до себе 11 посадовців для пояснень

НАЗК запросило до себе 11 посадовців для пояснень

Київ • УНН

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КИЇВ, 26 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції запросило до себе 11 осіб для надання пояснень та можливого складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

За даними НАЗК, йдеться про виклик та складення, при наявності підстав, протоколів про адміністративні правопорушення:

  • за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:
  • начальника ТУ Державної судової адміністрації України в Київській області Назіра Бадахова, 6 або 7 травня протягом робочого дня (повторно);
  • колишнього директора ДП "Львівський державний інститут проектування комунального будівництва" Олега Хаврону, 8 травня о 10:00;
  • за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства:
  • голову Херсонської міської ради Володимира Миколаєнка, 2 травня об 11:00 (повторно);
  • за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2016 рік:
  • директора ДП "Завод 410 Цивільної авіації" Віктора Ганькевича, 8 травня о 17:00;
  • за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:
  • депутата Волноваської районної ради Донецької області Олександра Сарбаша, 8 травня об 11:00 (повторно);
  • депутата Волноваської районної ради Донецької області Валерія Сарбаша, 7 травня о 15:00 (повторно);
  • депутата Запорізької обласної ради сьомого скликання Віталія Литовку, 8 травня о 14:00;
  • заступника начальника управління – начальника відділу стратегії інституційного розвитку Рахункової палати Тетяну Шевченко, 7 травня об 11:00;
  • начальника відділу взаємодії з міжнародними організаціями управління міжнародного співробітництва Рахункової палати Тетяну Дніпрову, 7 травня о 14:00;
  • директора ДП "Криворізький ЕТЦ" Держпраці Петра Кливця, 8 травня о 9:00;
  • начальника відділу з питань соціальної політики, гуманітарної сфери та міжбюджетних трансфертів територіального управління Рахункової палати по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, АР Крим та м. Севастополю (у м. Одеса) Марію Шаповал, 7 травня о 9:00.

Ці особи, як зазначається, запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Раніше НАЗК запросило до себе трьох нардепів для пояснень.

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