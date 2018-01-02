НАЗК внесло припис начальнику ДПІ Дніпровського району Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону начальнику Головного управління ДФС України у місті Києві Людмилі Демченко. Про це НАЗК повідомило на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
Згідно з повідомлення, припис внесено стосовно начальника Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Наталії Кіяшко за результатами повної перевірки поданих нею декларацій за 2015 та 2016 роки.
"Національне агентство встановило, що суб’єкт декларування не дотримала вимоги пункту 2 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, Наталія Кіяшко невірно відобразила інформацію про загальну площу земельних ділянок, не відобразила інформацію щодо квартири, яка належить їй на праві спільної часткової власності, та інформацію щодо користування членом сім’ї об’єктом нерухомого майна, який належить суб’єкту декларування на праві спільної часткової власності", - повідомили в НАЗК.
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Раніше НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій.