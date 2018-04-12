НАЗК внесло припис Авакову
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне агентство України з питань запобігання корупції внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та Голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу про порушення посадовими особами вимог щодо передачі в управління корпоративних прав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову стосовно начальника Медичного реабілітаційного центру МВС України "Перлина Прикарпаття" Петра Іванишина та Голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу стосовно його заступника Віталія Кучевського", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, НАЗК встановило, що Іванишин та Кучевський не передали в установленому порядку належні їм корпоративні права в управління іншим особам протягом 30 днів після призначення на посаду. Згідно з приписами, Національне агентство вимагає провести службові розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.
Нагадаємо, НАЗК перевірить електронні декларації низки топ-чиновників країни, серед яких Президент Петро Порошенко та Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.