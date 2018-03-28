НАЗК виявило невідповідності у 32 деклараціях чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції виявило невідповідності у 32 деклараціях чиновників. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві після обрання нового голови НАЗК повідомила його колишній голова Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
“За виявленими порушеннями у деклараціях на сьогоднішній день ми правоохоронним органам надіслали 24 обґрунтованих висновки і 8 — до НАБУ”, — сказала Корчак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корчак залишиться працювати у НАЗК
Вона зауважила, що надіслані висновки і виявлені невідповідності у декларації ще ніяк не говорять про ознаки злочину у діях чи бездіяльності декларанта.
Як повідомляв УНН, новим головою НАЗК сьогодні було обрано члена НАЗК Олександра Мангула. Його заступником став Станіслав Патюк.