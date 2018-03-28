НАПК выявило несоответствие в 32 декларациях чиновников

"По выявленным нарушениям в декларациях на сегодняшний день мы правоохранительным органам прислали 24 обоснованные выводы и 8 - в НАБУ", - сказала Корчак.

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Она отметила, что присланные выводы и выявленные несоответствия в декларации еще никак не говорят о признаках преступления в действиях или бездействии декларанта.

Как сообщал УНН, новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем стал Станислав Патюк.