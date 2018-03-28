НАПК выявило несоответствие в 32 декларациях чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило несоответствия в 32 декларациях чиновников. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после избрания нового председателя НАПК сообщила его бывший глава Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"По выявленным нарушениям в декларациях на сегодняшний день мы правоохранительным органам прислали 24 обоснованные выводы и 8 - в НАБУ", - сказала Корчак.
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Она отметила, что присланные выводы и выявленные несоответствия в декларации еще никак не говорят о признаках преступления в действиях или бездействии декларанта.
Как сообщал УНН, новым председателем НАПК сегодня был избран член НАПК Александр Мангул. Его заместителем стал Станислав Патюк.