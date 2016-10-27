НАЗК вирішило посилити роботу з системою е-декларування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на позачерговому засіданні вирішило у цілодобовому режимі надавати технічну підтримку для функціонування системи електронного декларування і роз'яснення декларантам. Таке рішення оголосила голова НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
За словами Н.Корчак, вирішено поглибити організаційно-правові заходи безперебійного функціонування системи електронного декларування.
"З метою надання технічної підтримки та роз'яснення суб'єктам декларування організувати цілодобове чергування упродовж, починаючи від сьогоднішнього дня і завершуючи останнім днем подачі декларацій, департаментом фінансового контролю та адміністративним департаментом. Звернутися до УСС (ДП "УСС" - оператор системи електронного декларування - ред.) пропозицією визначити осіб, які будуть відповідати за цілодобове чергування", - сказала вона.
Також НАЗК поінформує Кабінет міністрів про ті заходи, які вживаються, і про стан роботи системи електронного декларування.