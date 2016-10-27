НАПК решило усилить работу с системой электронного декларирования

По словам Н.Корчак, решено углубить организационно-правовые меры бесперебойного функционирования системы электронного декларирования.

"С целью оказания технической поддержки и разъяснения субъектам декларирования организовать круглосуточное дежурство на протяжении, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая последним днем ​​подачи деклараций, департаментом финансового контроля и административным департаментом. Обратиться к УСС (ГП" УСС "- оператор системы электронного декларирования - ред.) предложением определить лиц, которые будут отвечать за круглосуточное дежурство ", - сказала она.

Также НАПК проинформирует Кабинет министров о тех мерах, которые принимаются, и о состоянии работы системы электронного декларирования.