НАЗК провело антикорупційну експертизу законопроекту, яким пропонується врегулювати оцінювання суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Законопроект, яким пропонується врегулювати оцінювання суддів, містить корупціогенні фактори. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу проєкту Закону № 4505 “Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких інших Законів України щодо відсторонення від здійснення правосуддя суддів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за результатами антикорупційної експертизи законопроєкту НАЗК виявило такі корупціогенні фактори:
1) призначення кандидата на посаду судді без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії фактично звільняє окремих суддів від проходження кваліфікаційного оцінювання.
Так само з’являються невиправдані переваги для суддів, строк повноважень яких уже закінчився, оскільки вони можуть бути призначені без проведення конкурсу.
2) повторне оцінювання для тих суддів, щодо яких ВККС вже внесло подання до Вищої ради правосуддя щодо їхнього звільнення, наділяє ВРП дискреційними повноваженнями. Це знецінює рішення ВККС та створює умови для безпідставного проведення повторного оцінювання.
“НАЗК повідомило про результати експертизи комітети Верховної Ради з питань правової політики та з питань антикорупційної політики”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
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