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НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, которым предлагается урегулировать оценки судей

НАПК провело антикоррупционную экспертизу законопроекта, которым предлагается урегулировать оценки судей

Киев  •  УНН

 • 20928 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Законопроект, которым предлагается урегулировать оценки судей, содержит коррупциогенные факторы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу проекту Закона № 4505 “О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и других законов Украины относительно отстранения от правосудия судей”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта НАПК выявило такие коррупциогенные факторы:

1) назначение кандидата на должность судьи без рекомендации Высшей квалификационной комиссии фактически освобождает отдельных судей от прохождения квалификационного оценивания.

Так же появляются неоправданные преимущества для судей, срок полномочий которых уже истек, поскольку они могут быть назначены без проведения конкурса.

2) повторное оценивание для тех судей, по которым ВККС уже внесла представление в Высший совет правосудия о их увольнении, наделяет ВСП дискреционными полномочиями. Это обесценивает решение ВККС и создает условия для безосновательного проведения повторной оценки.

“НАПК сообщил о результатах экспертизы комитеты Верховной Рады по вопросам правовой политики и по вопросам антикоррупционной политики”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Офисе Президента была представлена Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

В Верховной Раде зарегистрированно три законопроекта, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно функционирования судебной системы.

Проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Украинские Национальные Новости

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