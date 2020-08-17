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НАЗК перевіряє "Енергоатом" на предмет корупції

НАЗК перевіряє "Енергоатом" на предмет корупції

Київ • УНН

 • 14738 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. НАЗК перевіряє ДП “НАЕК “Енергоатом” на предмет можливого порушення антикорупційного законодавства України. Про це повідомляє Центр економіко-правових досліджень (ЦЕПД), передає УНН.

"Національне агентство розглянуло лист Центру економіко-правових досліджень, і на теперішній час проводить перевірку інформації за фактом можливого порушення ст. 61 Закону України “Про запобігання корупції” та Антикорупційної програми ДП “НАЕК “Енергоатом”, - розповіли у ЦЕПД, додаючи, що перевірка проходить у зв'язку з пред'явленням позову у Господарський суд Києва. Крім того, сьогодні НАЗК вирішує питання про призначення позапланової перевірки ДП “НАЕК “Енергоатом”.

"Наразі це вся інформація, котру ми можемо розкрити станом на сьогодні, оскільки перевірка триває.
З метою запобігання навмисному приховуванню документів або відомостей, що можуть вплинути на її результати, ми повідомимо про підсумки після того, як буде завершено перевірку", - пообіцяли у ЦЕПД.

Нагадаємо, депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин заявив про системну корупцію в "Енергоатомі".

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