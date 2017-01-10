НАЗК перевіряє більше сотні декларацій - Р.Радецький
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє більше ста декларацій. Про це під час брифінгу у вівторок заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передає кореспондент УНН.
"Розпочалася перевірка... Ми розпочали перевірки на ті факти, що суб'єкт декларації не подав вчасно декларації... Більше сотні осіб, які ми сьогодні почали перевіряти", - сказав Р.Радецький.
Він зазначив, що НАЗК запрошує суб'єктів декларування, які не подали декларації для дачі пояснень протягом 10 днів.
Нагадаємо, НАЗК пообіцяло передати до Мін'юсту доопрацьований порядок перевірки е-декларацій.