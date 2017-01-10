НАЗК перевіряє більше сотні декларацій - Р.Радецький

"Розпочалася перевірка... Ми розпочали перевірки на ті факти, що суб'єкт декларації не подав вчасно декларації... Більше сотні осіб, які ми сьогодні почали перевіряти", - сказав Р.Радецький.

Він зазначив, що НАЗК запрошує суб'єктів декларування, які не подали декларації для дачі пояснень протягом 10 днів.

Нагадаємо, НАЗК пообіцяло передати до Мін'юсту доопрацьований порядок перевірки е-декларацій.