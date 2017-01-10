НАПК проверяет более сотни деклараций - Р.Радецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет более ста деклараций. Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Началась проверка... Мы начали проверки на те факты, субъект декларации не подал вовремя декларации... Более сотни человек, которые мы сегодня начали проверять", - сказал Р.Радецкий.
Он отметил, что НАПК приглашает субъектов декларирования, которые не подали декларации для дачи объяснений в течение 10 дней.
Напомним, НАПК пообещало передать в Минюст доработанный порядок проверки электронной декларации.