НАЗК направило до суду 70 адмінпротоколів: у списку голови Держслужби геології та надр і кілька нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало та направило до суду 70 адмінпротоколів, більшість з яких - за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Про це інформує пресслужба НАЗК, передає УНН.
Цитата:
“Національне агентство з питань запобігання корупції за минулий тиждень склало та направило до суду 70 адміністративних протоколів”, - повідомляє пресслужба.
Деталі
Так, повідомляється, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 64 протоколи щодо:
- Олександра Гереги, народного депутата України;
- Ілони Лялюцької, начальника відділу у Бершадському районі ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області;
- Олександра Бескоровайного, Голови Конотопської районної державної адміністрації;
- Василя Німченка, народного депутата України;
- Романа Опімаха, Голови Державної служби геології та надр України;
- Ігоря Кривошеєва, народного депутата України;
- Юлії Коржової, заступника начальника Управління – начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень в Одеській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Крім того, за даними пресслужби, через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені протоколи стосовно Едуарда Коваленка, представника партії "Соціал-патріотична асамблея слов’ян". Ще один адміністративний протокол був складений стосовно розпорядників та внескодавців виборчих фондів кандидатів, які брали участь у місцевих виборах.
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено чотири адмінпротоколи щодо таких осіб:
- Галина Помінчук, колишній начальник відділу апарату Господарського суду Київської області;
- Ельзара Зейтуллаєва, колишній слідчий ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області;
- Катерина Тетерятник, колишній слідчий ВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області;
- Валентина Піддубна, колишній начальник фінансового та матеріально-технічного управління ГТУЮ у Київській області.
Що було раніше
Минулого тижня у пресслужбі повідомили, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 14 адміністративних протоколів стосовно міського голови міста Львова Андрія Садового.