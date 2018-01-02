НАЗК направило до суду 4 протоколи про адмінпорушення трьох держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про направлення до суду 4 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно Голови Держпродспоживслужби, прокурора та головного лікаря обласної лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Національне агентство встановило, що Голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа, перебуваючи на керівних посадах центральних органів виконавчої влади, у період з 26 квітня 2015 року по 30 травня 2017 року не вийшов зі складу правління товариства, що має на меті одержання прибутку, та не склав повноважень Голови комісії з припинення (ліквідатора) товариства. Вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Також, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено протоколи за частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП щодо заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 4 Наталії Шитої. Встановлено, що прокурор не повідомила свого безпосереднього керівника про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинила дії щодо розгляду заяви про можливе вчинення кримінального правопорушення окремими посадовими особами Київської місцевої прокуратури № 4, в тому числі й особисто нею та підписання листа-відповіді за його результатами.
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Крім того, складено протокол за частиною першою статті 188-46 КУпАП стосовно головного лікаря Харківської обласної наркологічної лікарні Віктора Слюсара за ненадання документів на запит Національного агентства. Отримання запитуваних документів є необхідним для встановлення “наявності/відсутності” складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, в діях посадової особи лікарні, про можливе вчинення якого Національне агентство поінформував викривач.
Нагадаємо, 29 грудня НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення припису про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Державної архівної служби України Тетяні Барановій.