НАЗК: керівник концерну радіомовлення і телебачення виписав премії собі і дружині

"Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення стосовно виконуючого обов’язки генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Олександра Богданова", - йдеться в повідомленні.

НАЗК встановило, що О.Богданов "допустив виникнення реального конфлікту інтересів".

"Перебуваючи на посаді першого заступника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, Богданов видав накази про преміювання працівників підприємства, в тому числі себе та своєї дружини, чим порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про запобігання корупції", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у НАЗК заявили, що нардеп Бобов приховав 2 млн грн.