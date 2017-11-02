НАПК: руководитель концерна радиовещания и телевидения выписал премии себе и жене

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50412 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117419 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103525 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106289 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105244 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94518 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104234 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102182 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК: руководитель концерна радиовещания и телевидения выписал премии себе и жене

НАПК: руководитель концерна радиовещания и телевидения выписал премии себе и жене

Киев  •  УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции решило направить в суд протокол в отношении и.о. генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Богданова, который выписал премии себе и жене. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Богданова", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что А.Богданов "допустил возникновение реального конфликта интересов".

"Находясь на должности первого заместителя генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, являясь должностным лицом юридического лица публичного права, Богданов выдал приказы о премировании работников предприятия, в том числе себя и своей жены, чем нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 Закон Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в НАПК заявили, что нардеп Бобов скрыл 2 млн грн.

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