НАПК: руководитель концерна радиовещания и телевидения выписал премии себе и жене

"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении исполняющего обязанности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Богданова", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что А.Богданов "допустил возникновение реального конфликта интересов".

"Находясь на должности первого заместителя генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, являясь должностным лицом юридического лица публичного права, Богданов выдал приказы о премировании работников предприятия, в том числе себя и своей жены, чем нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 Закон Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в НАПК заявили, что нардеп Бобов скрыл 2 млн грн.