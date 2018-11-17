Назар Холодницький: не варто нести валізи з грошима, пишіть заяви в САП, НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував те, що багато хто говоре про виключно розмови САП про корупцію та порекомендував писати заяви до САП та НАБУ, інформує УНН.
“Було багато заяв про те, що ми багато говоримо про корупцію в політиці. Так пишіть заяви! Приходьте в САП, приходьте в НАБУ. Не несіть „чемодани“, про які ми зараз говоримо, спершу перед виборами, а потім через рік-два, коли вам оголосили підозру і людина втекла, а ми потім вислуховуємо заднім числом, що я якісь чемодани носив. Будьте тими, хто буде викривати цю політичну корупцію. От тоді буде результат”, — зазначив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Він також прокоментував запитання стосовного державного фінансування партій, заявивши, що це непогана ідея, проте, в даних реаліях наразі перетворилася на додатковий спосіб заробітку серед політичних сил. Він також вважає, що за “політичну корупцію” повинна бути введена кримінальна відповідальність.
Нагадуємо, водія та охоронців заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького викликали до Генеральної прокуратури для надання свідчень стосовно конфлікту за участю автомобіля НАБУ біля приміщення САП.