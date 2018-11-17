Назар Холодницкий: не стоит нести чемоданы с деньгами, пишите заявления в САП, НАБУ

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105350 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111207 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148250 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143244 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135872 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127921 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170245 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118065 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141633 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145404 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

Bloomberg: США выступили в G7 против создания группы, которая будет заниматься теневым флотом рф

8 марта, 22:18 • 20105 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 61959 просмотра
Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

Авиаудары россии по Константиновке: количество пострадавших возросло

9 марта, 00:41 • 23092 просмотра
14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

14-летний подросток застрелил полицейского в Нью-Джерси во время перестрелки

9 марта, 01:10 • 20512 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали нашли мертвым

01:52 • 103402 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134718 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 170245 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179856 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190753 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 248249 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 148250 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103478 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107836 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110294 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109719 просмотра
Актуальное
Назар Холодницкий: не стоит нести чемоданы с деньгами, пишите заявления в САП, НАБУ

Назар Холодницкий: не стоит нести чемоданы с деньгами, пишите заявления в САП, НАБУ

Киев  •  УНН

 • 9603 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал, что многие говорят об исключительно разговорах САП о коррупции и порекомендовал писать заявления в САП и НАБУ, информирует УНН.

“Было много заявлений о том, что мы много говорим о коррупции в политике. Так пишите заявления! Приходите в САП, приходите в НАБУ. Не несите „чемоданы“, о которых мы сейчас говорим, сначала перед выборами, а потом через год-два, когда вам объявили подозрение и человек убежал, а мы потом выслушиваем задним числом, я какие-то чемоданы носил. Будьте теми, кто будет разоблачать эту политическую коррупцию. Вот тогда будет результат”, — отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он также прокомментировал вопрос касающийся государственного финансирования партий, заявив, что это неплохая идея, однако, в данных реалиях пока превратилась в дополнительный способ заработка среди политических сил. Он также считает, что за “политическую коррупцию” должна быть введена уголовная ответственность.

Напоминаем, водителя и охранников заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи показаний относительно конфликта с участием автомобиля НАБУ у здания САП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы