Назар Холодницкий: не стоит нести чемоданы с деньгами, пишите заявления в САП, НАБУ

“Было много заявлений о том, что мы много говорим о коррупции в политике. Так пишите заявления! Приходите в САП, приходите в НАБУ. Не несите „чемоданы“, о которых мы сейчас говорим, сначала перед выборами, а потом через год-два, когда вам объявили подозрение и человек убежал, а мы потом выслушиваем задним числом, я какие-то чемоданы носил. Будьте теми, кто будет разоблачать эту политическую коррупцию. Вот тогда будет результат”, — отметил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он также прокомментировал вопрос касающийся государственного финансирования партий, заявив, что это неплохая идея, однако, в данных реалиях пока превратилась в дополнительный способ заработка среди политических сил. Он также считает, что за “политическую коррупцию” должна быть введена уголовная ответственность.

Напоминаем, водителя и охранников заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи показаний относительно конфликта с участием автомобиля НАБУ у здания САП.