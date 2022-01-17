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Назарбаєв, як і раніше, перебуває в Казахстані - The Guardian

Назарбаєв, як і раніше, перебуває в Казахстані - The Guardian

Київ • УНН

 • 22081 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не втік на тлі протестів, а як і раніше знаходиться в країні. Про це повідомляє британський The Guardian з посиланням на власні джерела, пишеУНН.

Цитата

"За даними ряду джерел, він (Назарбаєв — ред.) як і раніше знаходиться в Казахстані, можливо, в столиці, Нур-Султані, місті, що носить його ім'я", - пише видання.

Деталі

Колишній західний чиновник, який має хороші зв'язки в Казахстані, зазначив що: "за наявною у мене інформацією, Назарбаєв живий, а з Токаєвим ведуться люті переговори про перерозподіл активів, трофеїв та ренти".

"Боротьба за владу триває. Немає ніякої гарантії, що все закінчиться гладко", — сказав колишній західний чиновник.

Одне з джерел, яке стверджує, що воно безпосередньо знайоме з ситуацією, наполягає, що Назарбаєв знаходиться в Китаї, але Єрмухамет Ертисбаєв, колишній міністр та радник Назарбаєва, сказав, що, на його думку, його колишній начальник все ще знаходиться в Казахстані.

"Переговори тривають, але ясно, що ера Назарбаєва закінчилася", — сказав Ертисбаєв, додавши, що провину за недавнє насильство він покладає на "реакційні та консервативні сили з клану Назарбаєва".

Хоча Токаєв не критикував колишнього лідера безпосередньо, є ознаки того, що культ особистості закінчився, зазначає видання.

Багато представників еліти зараз поспішають заявити про свою лояльність нинішньому президенту, сказало одне пов'язане з бізнесом джерело видання, додавши, що будь-яка "чистка", як воно сподівається, обмежиться тими, хто входить в сім'ю і ближнє коло Назарбаєва.

"У Казахстані чекають, чи з'явиться коли-небудь Назарбаєв на публіці, чи повністю Токаєв зречеться від свого попередника, відродить культ особистості або просто промовчить", - підсумовує видання.

Контекст

У Казахстані мітинги за зниження цін на скраплений газ з 1 січня переросли в масові протести по всій країні. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд. На всій території країни був введений режим надзвичайного стану. У багатьох містах була напружена ситуація. ОДКБ у відповідь на запит президента про допомогу направила в Республіку "миротворчі сили", зокрема — з Росії.

10 січня влада Казахстану заявила, що ситуація стабілізувалася і знаходиться під контролем.

11 січня Токаєв оголосив про завершення в країні основної місії ОДКБ,"миротворці" якої прибули сюди на тлі протестів, що розгорілися. Перші російські "миротворці" покинули Казахстан 13 січня. За повідомленнями, 14 січня білоруський військовий контингент миротворчих сил ОДКБ повернувся додому.

Процес виведення контингенту, як зазначав Токаєв, триватиме не більше 10 днів. Повідомлялося, втім, що це має бути до 19 січня

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