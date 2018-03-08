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Найстаріший футбольний клуб Іспанії продадуть за один євро

Найстаріший футбольний клуб Іспанії продадуть за один євро

Київ • УНН

 • 16568 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Найстаріший представник іспанського футболу "Рекреатіво" буде проданий за умовну ціну в один євро, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail та сайт клубу.

ФК "Рекреатіво", який відзначив свій 128-річний ювілей в грудні, зіткнувся із загрозою зникнення через борги в розмірі 7,6 млн. євро (6,77 млн. фунтів стерлінгів). Проте, міська рада Уельви погасила борг, і компанія "Eurosamop" домовилася про купівлю всіх акцій клубу за менш ніж 1 фунт стерлінгів.

Відзначимо, що нині "Рекреатіво" виступає в третьому по силі дивізіоні Іспанії.

Зауважимо, що команда в період з 2006 по 2009 рік провів три сезони поспіль в Прімері, зайнявши за підсумками сезонів в турнірній таблиці восьме, 16-е і 20-е місця в турнірній таблиці відповідно. Також клуб одного разу (2002/03) доходив до фіналу Кубку Іспанії.

Окрім того додамо, що "Рекреатіво" є найстарішим футбольним клубом Іспанії. Він був заснований 23 грудня 1889 року - на 10 років раніше "Барселони" і на 13 років раніше "Реалу".

Нагадаємо, на передматчевій прес-конференції наставник римського “Лаціо” Сімоне Індзагі заявив про деякі кадрові втрати перед грою 1/8 фіналу ЛЄ із “Динамо”.

Українські Національні Новини

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