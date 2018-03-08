Старейший футбольный клуб Испании продадут за один евро

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35144 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50968 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54518 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101263 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91747 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103580 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110594 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116972 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122456 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133855 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Старейший футбольный клуб Испании продадут за один евро

Старейший футбольный клуб Испании продадут за один евро

Киев  •  УНН

 • 16561 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Старейший представитель испанского футбола "Рекреативо" будет продан за условную цену в один евро, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и сайт клуба.

ФК "Рекреативо", который отметил свой 128-летний юбилей в декабре, столкнулся с угрозой исчезновения из-за долгов в размере 7,6 млн. евро (6,77 млн. фунтов стерлингов). Однако, городской совет Уэльвы погасила долг, и компания "Eurosamop" договорилась о покупке всех акций клуба за менее чем 1 фунт стерлингов.

Отметим, что в настоящее время "Рекреативо" выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Заметим, что команда в период с 2006 по 2009 год провел три сезона подряд в Примере, заняв по итогам сезонов в турнирной таблице восьмое, шестнадцатое и двадцатое места в турнирной таблице соответственно. Также клуб однажды (2002/03) доходил до финала Кубка Испании.

Кроме того добавим, что "Рекреативо" является старейшим футбольным клубом Испании. Он был основан 23 декабря 1889 - на 10 лет раньше "Барселоны" и на 13 лет раньше "Реала".

Напомним, на предматчевой пресс-конференции наставник римского "Лацио" Симоне Индзаги заявил о некоторых кадровые потерях перед игрой 1/8 финала ЛЕ с "Динамо".

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