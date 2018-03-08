Старейший футбольный клуб Испании продадут за один евро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Старейший представитель испанского футбола "Рекреативо" будет продан за условную цену в один евро, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail и сайт клуба.
ФК "Рекреативо", который отметил свой 128-летний юбилей в декабре, столкнулся с угрозой исчезновения из-за долгов в размере 7,6 млн. евро (6,77 млн. фунтов стерлингов). Однако, городской совет Уэльвы погасила долг, и компания "Eurosamop" договорилась о покупке всех акций клуба за менее чем 1 фунт стерлингов.
Отметим, что в настоящее время "Рекреативо" выступает в третьем по силе дивизионе Испании.
Заметим, что команда в период с 2006 по 2009 год провел три сезона подряд в Примере, заняв по итогам сезонов в турнирной таблице восьмое, шестнадцатое и двадцатое места в турнирной таблице соответственно. Также клуб однажды (2002/03) доходил до финала Кубка Испании.
Кроме того добавим, что "Рекреативо" является старейшим футбольным клубом Испании. Он был основан 23 декабря 1889 - на 10 лет раньше "Барселоны" и на 13 лет раньше "Реала".
Напомним, на предматчевой пресс-конференции наставник римского "Лацио" Симоне Индзаги заявил о некоторых кадровые потерях перед игрой 1/8 финала ЛЕ с "Динамо".