Найстаріша жінка Європи та Італії померла на 117-му році життя
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Найстарша жителька Європи та Італії померла в Італії на 117-му році життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство ANSA.
За його даними, Джузеппіна Проетто померла 6 липня в комуні Монтелупо-Фьорентіно (провінція Флоренція) у віці 116 років і 37 днів.
Джузеппіна Проетто народилася 30 травня 1902 року на острові Ла-Маддалена (провінція Ольбія-Темпіо). У 60-х роках жінка переїхала до Флоренції, де проживала з сином до його загибелі в віці 39 років.
Джузеппіна була офіційно зареєстрована як довгожителька і була другою найстаршою жінкою в світі після 117-річної Тіє Міяко (Японія), відзначає ANSA.
Нагадаємо, 26 червня стало відомо про смерть 117-річної мешканки Куби Марії Емілії Кесада. Жінка не була зареєстрована геронтологічною дослідницькою групою. Однак Кесада на кілька місяців була старша довгожительки з Японії.