В Италии скончалась самая пожилая жительница Европы

По его данным, Джузеппина Проетто-Фрау умерла 6 июля в коммуне Монтелупо-Фиорентино (провинция Флоренция) в возрасте 116 лет и 37 дней.

Джузеппина Проетто родилась 30 мая 1902 на острове Ла-Маддалена (провинция Ольбия-Темпио). В 60-х годах женщина переехала во Флоренцию, где проживала с сыном до его гибели в возрасте 39 лет.

Джузеппина была официально зарегистрирована как долгожительница и была второй старейшей женщиной в мире после 117-летней Тие Мияко (Япония), отмечает ANSA.

Напомним, 26 июня стало известно о смерти 117-летней жительницы Кубы Марии Эмилии Кесада. Женщина не была зарегистрирована геронтологической исследовательской группой. Однако Кесада на несколько месяцев была старше долгожительницы из Японии.