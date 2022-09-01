Найпотужніший у 2022 році: тайфун "Хіннамнор" приніс на південь Японії катастрофічні повені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На південь Японії обрушився потужний тайфун, який приніс сильний вітер та повені у район префектури Окінава, повідомили у четвер місцеві ЗМІ, передає УНН.
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Метеорологічне агентство країни підвищило попереднє попередження з "дуже сильного" до "жорстокого" для тайфуну "Хіннамнор" і заявило, що він може спричинити сильні пориви вітру та високі припливи на Окінаві, повідомляє інформаційне агентство Kyodo.
Цього тижня тайфун "Хіннамнор" перетворився на найпотужніший тропічний циклон, зареєстрований на Землі у 2022 році.
Тайфун викликав повені, руйнівні пориви вітру до 295 км на годину та порушення роботи енергетичного та комерційного секторів південних островів Японії.
За прогнозами, на островах Рюкю може випасти 200-300 мм опадів, а у південній частині Південної Кореї та на заході Японії - 760 мм. За словами експертів, опади такого масштабу можуть призвести до значних повеней.
Це 11-й тайфун цього року у Японії.
Тим часом, південнокорейське метеорологічне агентство також випустило попередження про наближення надсильного тайфуну до Корейського півострова наступного тижня.
За даними Корейського метеорологічного управління (KMA), тайфун "Хіннамнор" може швидко переміститися на північ і наступного вівторка досягти півдня портового міста Чеджу, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.