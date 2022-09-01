Самый мощный в 2022 году: тайфун "Хиннамнор" принес на юг Японии катастрофические наводнения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На юг Японии обрушился мощный тайфун, который принес сильный ветер и наводнения в район префектуры Окинава, сообщили в четверг местные СМИ, передает УНН.
Детали
Метеорологическое агентство страны повысило предварительное предупреждение из "очень сильного" до "жестокого" для тайфуна "Хиннамнор" и заявило, что он может повлечь за собой сильные порывы ветра и высокие приливы на Окинаве, сообщает информационное агентство Kyodo.
На этой неделе тайфун "Хиннамнор" превратился в самый мощный тропический циклон, зарегистрированный на Земле в 2022 году.
Тайфун вызвал наводнения, разрушительные порывы ветра до 295 км/ч и нарушение работы энергетического и коммерческого секторов южных островов Японии.
По прогнозам, на островах Рюкю может выпасть 200-300 мм осадков, а в южной части Южной Кореи и на западе Японии – 760 мм. По словам экспертов, осадки такого масштаба могут привести к значительным наводнениям.
Это 11-й тайфун в этом году в Японии.
Между тем, южнокорейское метеорологическое агентство также выпустило предупреждение о приближении сверхсильного тайфуна к Корейскому полуострову на следующей неделе.
По данным Корейского метеорологического управления (KMA), тайфун "Хиннамнор" может быстро переместиться на север и в следующий вторник достичь юга портового города Чеджу, сообщает информационное агентство Yonhap.