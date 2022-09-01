Самый мощный в 2022 году: тайфун "Хиннамнор" принес на юг Японии катастрофические наводнения

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Метеорологическое агентство страны повысило предварительное предупреждение из "очень сильного" до "жестокого" для тайфуна "Хиннамнор" и заявило, что он может повлечь за собой сильные порывы ветра и высокие приливы на Окинаве, сообщает информационное агентство Kyodo.

На этой неделе тайфун "Хиннамнор" превратился в самый мощный тропический циклон, зарегистрированный на Земле в 2022 году.

Тайфун вызвал наводнения, разрушительные порывы ветра до 295 км/ч и нарушение работы энергетического и коммерческого секторов южных островов Японии.

По прогнозам, на островах Рюкю может выпасть 200-300 мм осадков, а в южной части Южной Кореи и на западе Японии – 760 мм. По словам экспертов, осадки такого масштаба могут привести к значительным наводнениям.

Это 11-й тайфун в этом году в Японии.

Между тем, южнокорейское метеорологическое агентство также выпустило предупреждение о приближении сверхсильного тайфуна к Корейскому полуострову на следующей неделе.

По данным Корейского метеорологического управления (KMA), тайфун "Хиннамнор" может быстро переместиться на север и в следующий вторник достичь юга портового города Чеджу, сообщает информационное агентство Yonhap.