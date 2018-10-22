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Найкращий виступ Леня в сезоні приніс "Атланті" першу перемогу

Найкращий виступ Леня в сезоні приніс "Атланті" першу перемогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У третьому поєдинку регулярного чемпіонату НБА для Олексія Леня клуб українця в гостях змагався із минулорічним фіналістом "Клівленд Кавальєрс", передає кореспондент УНН.

За підсумками виступу в першому проміжку чверті наш "бігмен" відзначився слем-данком, а також запам'ятався трьома промахами, коли одним дотиком добивав м'яч у кошик.

Завдяки успішним діям та 6 поспіль набраним очкам Леня (слем-данк після обігравання Томпсона, "євростепу", а також двом штрафним) команда українця відіграла десятиочкове відставання та вийшла вперед 54:52.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лень провів перший офіційний поєдинок у складі "Атланти Хокс"

У другій половині українець ще тричі вражав кільце "Хокс" з гри, а також провів солідну роботу в захисті у трисекундній зоні. В одному з епізодів Лень двічі підряд поставив блок-шоти головній зірці "Кавс" Кевіну Лаву.

Як наслідок перша перемога "Атланти" в сезоні – 133:111, а на рахунку нашого центрового дабл-дабл 16 очок (7/11 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/2 штрафні), 11 підбирань, а також 4 передачі і 4 блок-шоти за 32:21 хвилини проведені на паркеті.

Відзначимо, що дана гра стала для Леня кращою в сезоні за очками, підбираннями, передачами та блок-шотами.

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