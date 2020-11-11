Найкращий бомбардир збірної Польщі пропустить поєдинок проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопад. УНН. Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек прокоментував майбутній товариський матч з Україною та пригадав про чергову кадрову втрату, передає УНН з посиланням на сайт Польського футбольного союзу.
Форвард “Баварії” пропустить гру із “жовто-блакитними”.
“Футболісти, які виступали у матчах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також грали за свої клуби в національних чемпіонатах, відпочиватимуть. Безсумнівно, Роберт Левандовський не зіграє у товариському матчі з Україною. Ми розуміємо, що найголовніше для клубу та збірної — це здоровий футболіст. Проведемо ротацію складу, і навряд чи хтось зіграє усі три матчі.
Проте, у всіх трьох поєдинках намагатимемося перемогти”, — сказав Бжечек.
Додамо, Левандовські є найкращим бомбардиром збірної у Лізі націй — 2 голи і один асист.