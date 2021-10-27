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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" оформив гол сідницями

Київ • УНН

 • 20789 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У матчі чемпіонату Бразилії між клубами “Палмейрас” та “Спорт Ресіфі” стався курйозний випадок пов’язаний із колишнім форвардом “Шахтаря” Луїсом Адріано, повідомляє УНН з посиланням на сайти команд.

Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" оформив гол сідницями

Деталі

Футболіст, який виступає цього сезону за “Палмейрас” після подачі кутового, забив задом, навіть не повертаючись до воріт. На той момент команда 34-річного форварда програвала у матчі 0:1. Цей дивовижний м’яч допоміг “Палмейрас” перемогти, адже на 81-й хвилині перемогу господарям приніс гол Феліпе Мело — 2:1.

Примітно, що за “Палмейрас” Луїс Адріано виступає за клуб із 2019 року.

Довідка

Адріано виступав за “Шахтар” з 2007 по 2015 роки і за цей час забив 77 м’ячів у 162 матчах в УПЛ, та став найкращим бомбардиром в історії клубу (128 голів).

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