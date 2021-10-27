Найкращий бомбардир в історії "Шахтаря" оформив гол сідницями

Деталі

Футболіст, який виступає цього сезону за “Палмейрас” після подачі кутового, забив задом, навіть не повертаючись до воріт. На той момент команда 34-річного форварда програвала у матчі 0:1. Цей дивовижний м’яч допоміг “Палмейрас” перемогти, адже на 81-й хвилині перемогу господарям приніс гол Феліпе Мело — 2:1.

Примітно, що за “Палмейрас” Луїс Адріано виступає за клуб із 2019 року.

Довідка

Адріано виступав за “Шахтар” з 2007 по 2015 роки і за цей час забив 77 м’ячів у 162 матчах в УПЛ, та став найкращим бомбардиром в історії клубу (128 голів).