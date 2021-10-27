Лучший бомбардир в истории "Шахтера" оформил гол ягодицами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН . В матче чемпионата Бразилии между клубами "Палмейрас" и "Спорт Ресифи" произошел курьезный случай, связанный с бывшим форвардом "Шахтера" Луисом Адриано, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
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Футболист, выступающий в этом сезоне за Палмейрас после подачи углового, забил задом, даже не возвращаясь к воротам. В тот момент команда 34-летнего форварда проигрывала в матче 0:1. Этот удивительный мяч помог "Палмейрасу" победить, ведь на 81-й минуте победу хозяевам принес гол Фелипе Мело - 2:1.
Примечательно, что за Палмейрас Луис Адриано выступает за клуб с 2019 года.
Справка
Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 годы и за это время забил 77 мячей в 162 матчах в УПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории клуба (128 голов).