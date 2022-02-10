Наїзд на шістьох пішоходів у Луцьку: підлітка взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Неповнолітнього водія, який збив шістьох людей на пішохідному переході у Луцьку, взяли під варту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
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"Сьогодні Луцький міськрайонний суд Волинської області змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі", — ідеться у повідомленні.
Додамо, що до цього підліток перебував під домашнім арештом.
Нагадаємо
Аварія сталася 12 грудня 2021 року на проспекті Соборності. 16 річний хлопець на Renault Megane, тікаючи від патрульних, промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Після цього автомобіль зіткнувся з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола.
Водій та двоє пасажирів намагалися втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з перехожими.
Внаслідок ДТП травми дістало шестеро людей. Чотирьох з них після надання медичної допомоги відпустили додому, у тяжкому стані госпіталізували 39-річну жінку, яка згодом померла у лікарні. Також травмувався п'ятирічний хлопчик.
Під час досудового розслідування встановили, що підозрюваний причетний ще до розбою: у листопаді минулого року він разом зі спільниками напав на чоловіка та відібрав його телефон.
Окрім того, хлопець незаконно заволодів автівкою вітчима, на якій і влаштував аварію.
Підлітку оголошено підозри за ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.