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Наезд на шестерых пешеходов в Луцке: подростка взяли под стражу

Наезд на шестерых пешеходов в Луцке: подростка взяли под стражу

Киев • УНН

 • 22304 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Несовершеннолетнего водителя, который сбил шесть человек на пешеходном переходе в Луцке, взяли под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата

"Сегодня Луцкий горрайонный суд Волынской области изменил подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Добавим, что до этого подросток находился под домашним арестом.

Напомним

Авария произошла 12 декабря 2021 года на проспекте Соборности. 16-летний парень на Renault Megane, убегая от патрульных, промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. После этого автомобиль столкнулся с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Черновола.

Водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские с прохожими.

В результате ДТП травмы получили шесть человек. Четверых из них после оказания медицинской помощи отпустили домой, в тяжелом состоянии госпитализировали 39-летнюю женщину, которая впоследствии скончалась в больнице. Также травмировался пятилетний мальчик.

Во время досудебного расследования установили, что подозреваемый причастен еще к разбою: в ноябре прошлого года он вместе с сообщниками напал на мужчину и отобрал его телефон.

Кроме того, парень незаконно завладел машиной отчима, на которой и устроил аварию.

Подростку объявлено подозрения по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

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