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Найдовшу липову алею в Україні посадили на Львівщині

Найдовшу липову алею в Україні посадили на Львівщині

Київ • УНН

 • 11329 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. У суботу, 14 квітня, у Львівській області встановили новий рекорд України, висадивши найдовшу алею лип. Про це повідомляє УНН з посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Алею лип посадили біля дороги Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква вздовж насаджень лісу Бутинського лісництва ДП “Жовківське лісове господарство” біля м. Великі Мости Сокальського району Львівської області.

Протяжність новоствореної липової алеї становить 5 км 750 метрів.

“Рекорд України встановлено. Організатори декларували, що протяжність алеї становитиме 5 км 600 метрів, але перевершили заявлену відстань. Відтак, рекорд України, який зафіксували на Львівщині — 5 км 750 метрів. Зараз це найдовша липова алея в Україні. Унікальність цього рекорду полягає в тому, що усі ці дерева були посаджені прямо тут за декілька годин”, — наголосив представник національного реєстру рекордів України у Західному регіоні Павло Горішевський.

Як повідомляв УНН, в Ужгороді розквітли перші сакури.

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