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Найдорожчий футболіст "Вільярреалу" пропустить поєдинок із "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Захисник "Вільярреала" Пау Торрес не зможе взяти участі у поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА із "Динамо", передає УНН з посиланням на "Marca".

Деталі

У першому таймі матчу з "Динамо" Торрес отримав пошкодження і не вийшов на другу частину баталії. Медобстеження виявило у гравця пошкодження привідного м'язу ноги.

Таким чином, футболіст не зіграє в матчі-відповіді з київським клубом, а також пропустить зустрічі Ла Ліги проти "Ейбара" і "Кадіса".

Примітно, що трансферна вартість гравця складає 50 млн. євро – найдорожчий серед футболістів свого клубу. Другий у цьому показнику у "Вільярреалі" є Жерар Морено (30).

Доповнення

Торрес вже встиг зіграти сім поєдинків за національну збірну Іспанії.

Варто нагадати

Оборонець у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" відкрив рахунок в поєдинку, який закінчився виграшем з рахунком 2:0.

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