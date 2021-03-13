Найдорожчий футболіст "Вільярреалу" пропустить поєдинок із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Захисник "Вільярреала" Пау Торрес не зможе взяти участі у поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА із "Динамо", передає УНН з посиланням на "Marca".
Деталі
У першому таймі матчу з "Динамо" Торрес отримав пошкодження і не вийшов на другу частину баталії. Медобстеження виявило у гравця пошкодження привідного м'язу ноги.
Таким чином, футболіст не зіграє в матчі-відповіді з київським клубом, а також пропустить зустрічі Ла Ліги проти "Ейбара" і "Кадіса".
Примітно, що трансферна вартість гравця складає 50 млн. євро – найдорожчий серед футболістів свого клубу. Другий у цьому показнику у "Вільярреалі" є Жерар Морено (30).
Доповнення
Торрес вже встиг зіграти сім поєдинків за національну збірну Іспанії.
Варто нагадати
Оборонець у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Динамо" відкрив рахунок в поєдинку, який закінчився виграшем з рахунком 2:0.