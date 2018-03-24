Найближчими днями очікується підйом рівнів води на річках Правобережжя

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. За даними Укргідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“24-26 березня на український ділянці Дунаю біля м.Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 год. 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.

Нагадаємо, в “Укргідроенерго” запевнили, що готові до великої води.

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