Найближчими днями очікується підйом рівнів води на річках Правобережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. За даними Укргідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“24-26 березня на український ділянці Дунаю біля м.Вилкове (Одеська обл.) очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста (перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста). На 8 год. 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги.
Нагадаємо, в “Укргідроенерго” запевнили, що готові до великої води.