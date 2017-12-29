Найбільший столичний забудовник наступного року планує розпочати 7 нових об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2018 році холдингова компанія “Київміськбуд” планує розпочати сім нових об’єктів. Про це повідомив голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір, говорячи про успіхи і досягнення року, що минає, передає УНН.
“У 2018 почнемо 7 нових об’єктів. Як мінімум. Це приблизно 450 тис. квадратних метрів. Крім того, в пріоритетах команди — розвиток компанії, збільшення фінансових показників, стабільна щорічна виплата дивідендів акціонерам і планомірна щоденна робота, щоб у кожного українця було своє житло”, — сказав І.Кушнір.
Нагадаємо, за підсумками 2017 року компанія ввела в експлуатацію більше 300 тис. квадратних метрів. Це і великі житлові комплекси, і точкові новобудови. Також у 2017 році “Київміськбуд” розпочав кілька великих проектів — Mirax, Манхеттен, Каховську і “Медовий”.